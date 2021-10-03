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Російські окупанти знову гатили по бійцях ООС із забороненої зброї, втрат немає
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03 жовтня 2021, 17:33 8

Російські окупанти знову гатили по бійцях ООС із забороненої зброї, втрат немає

03 жовтня 2021, 17:33 8
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з відкритих джерел
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Від початку цієї доби в зоні проведення Операції об’єднаних сил російсько-окупаційні війська 2 рази порушили режим припинення вогню, 1 з яких із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ООС.

В напрямку Лебединського противник вів вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 мм.

Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити вогневу активність.

Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними.

Нагадаємо, що за минулу добу російські окупанти на Донбасі 11 разів порушили "тишу", поранено бійця ООС

ООС обстріли Донбас поранення

 
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