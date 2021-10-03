Российские оккупанты вновь стреляли по бойцам ООС из запрещенного оружия, потерь нет
От начала этих суток в зоне проведения Операции объединенных сил российско-оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ООС.
В направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты обстреляли наши позиции из минометов калибра 82 мм.
Потерь среди украинских военнослужащих нет.
Наши защитники открывали огонь в ответ, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить огневую активность.
Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались неизменными.
Напомним, что за минувшие сутки российские оккупанты на Донбассе 11 раз нарушили "тишину", ранен боец ООС