Российские оккупанты вновь стреляли по бойцам ООС из запрещенного оружия, потерь нет

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От начала этих суток в зоне проведения Операции объединенных сил российско-оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ООС.

В направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты обстреляли наши позиции из минометов калибра 82 мм.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Наши защитники открывали огонь в ответ, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить огневую активность.

Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались неизменными.

Напомним, что за минувшие сутки российские оккупанты на Донбассе 11 раз нарушили "тишину", ранен боец ООС