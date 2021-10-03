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Российские оккупанты вновь стреляли по бойцам ООС из запрещенного оружия, потерь нет
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03 октября 2021, 17:33 12

Российские оккупанты вновь стреляли по бойцам ООС из запрещенного оружия, потерь нет

03 октября 2021, 17:33 12
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из открытых источников
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От начала этих суток в зоне проведения Операции объединенных сил российско-оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ООС.

В направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты обстреляли наши позиции из минометов калибра 82 мм.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Наши защитники открывали огонь в ответ, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить огневую активность.

Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались неизменными.

Напомним, что за минувшие сутки российские оккупанты на Донбассе 11 раз нарушили "тишину", ранен боец ООС

ООС обстрелы Донбасс ранение

 
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