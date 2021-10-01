На Донбасі окупанти знову обстріляли бійців ООС із забороненої зброї: поранено двоє наших воїнів
Від початку доби, 1 жовтня, російсько-окупаційні війська в зоні проведення операції Об’єднаних сил 8 разів порушили режим припинення вогню, 3 з яких із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.
Біля Новоолександрівки та Новозванівки ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл наших позицій з мінометів калібру 120 мм.
Також міномети калібру 120 мм окупанти застосували в бік Авдіївки. Під обстріл потрапив і сам населений пункт, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та прилеглу територію.
Втрат серед цивільного населення немає.
Позиції наших захисників поблизу Лебединського потрапили під обстріл з гранатометів різних систем.
На Донеччині за допомогою безпілотного літального апарату противник скинув гранатометні постріли біля Первомайського.
В районі Нью-Йорка ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів, а також застосував безпілотник та здійснив скидання ВОГ-17.
Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотника, ймовірно Орлан - 10, з перетином лінії розмежування.
Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого - середньої важкості, іншого - задовільний.
На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили його припинити вогневу активність.
Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними.
Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Нагадаємо, що протягом минулої доби, 30 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.