На Донбасі окупанти знову обстріляли бійців ООС із забороненої зброї: поранено двоє наших воїнів

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Від початку доби, 1 жовтня, російсько-окупаційні війська в зоні проведення операції Об’єднаних сил 8 разів порушили режим припинення вогню, 3 з яких із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.

Біля Новоолександрівки та Новозванівки ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл наших позицій з мінометів калібру 120 мм.

Також міномети калібру 120 мм окупанти застосували в бік Авдіївки. Під обстріл потрапив і сам населений пункт, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та прилеглу територію.

Втрат серед цивільного населення немає.

Позиції наших захисників поблизу Лебединського потрапили під обстріл з гранатометів різних систем.

На Донеччині за допомогою безпілотного літального апарату противник скинув гранатометні постріли біля Первомайського.

В районі Нью-Йорка ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів, а також застосував безпілотник та здійснив скидання ВОГ-17.

Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотника, ймовірно Орлан - 10, з перетином лінії розмежування.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого - середньої важкості, іншого - задовільний.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили його припинити вогневу активність.

Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 30 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.