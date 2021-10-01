На Донбассе оккупанты снова обстреляли бойцов ООС из запрещенного оружия: ранены двое наших воинов

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От начала суток, 1 октября, российско-оккупационные войска в зоне проведения операции Объединенных сил 8 раз нарушили режим прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

Возле Новоалександровки и Новозвановки вражеские вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел наших позиций из минометов калибра 120 мм.

Также минометы калибра 120 мм оккупанты применили в сторону Авдеевки. Под обстрел попал и сам населенный пункт, в результате чего повреждены жилые дома и прилегающая территория.

Потерь среди гражданского населения нет.

Позиции наших защитников вблизи Лебединского попали под обстрел из гранатометов различных систем.

В Донецкой области с помощью беспилотного летательного аппарата противник сбросил гранатометные выстрелы возле Первомайского.

В районе Нью-Йорка враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, а также применил беспилотник и произвел сброс ВОГ-17.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно Орлан - 10, с пересечением линии разграничения.

В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого-средней тяжести, другого - удовлетворительное.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь в ответ, чем заставили его прекратить огневую активность.

Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались неизменными.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию в районе проведения Операции объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, что за прошедшие сутки, 30 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.