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На Донбасі бойовики двічі гатили по бійцях ООС з забороненої зброї
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30 вересня 2021, 17:36 77

На Донбасі бойовики двічі гатили по бійцях ООС з забороненої зброї

30 вересня 2021, 17:36 77
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з відкритих джерел
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Від початку доби, 30 вересня, російсько-окупаційні війська в зоні проведення Операції об’єднаних сил 4 рази порушили режим припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС

Біля Новотошківського ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл позицій наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Кам’янки окупанти двічі вели вогонь з артилерії калібру 122 мм, а також з мінометів калібру 82 мм та 120 мм.

В бік населеного пункту Попасна найманці застосували автоматичні станкові гранатомети.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям.

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити вогневу активність.

Нагадаємо, що протягом минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.

ООС окупація обстріли РФ ЗСУ

 
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