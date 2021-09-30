На Донбасі бойовики двічі гатили по бійцях ООС з забороненої зброї

з відкритих джерел

Від початку доби, 30 вересня, російсько-окупаційні війська в зоні проведення Операції об’єднаних сил 4 рази порушили режим припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС

Біля Новотошківського ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл позицій наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Кам’янки окупанти двічі вели вогонь з артилерії калібру 122 мм, а також з мінометів калібру 82 мм та 120 мм.

В бік населеного пункту Попасна найманці застосували автоматичні станкові гранатомети.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям.

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити вогневу активність.

Нагадаємо, що протягом минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.