На Донбассе боевики дважды стреляли по бойцам ООС из запрещенного оружия
От начала суток, 30 сентября, российско-оккупационные войска в зоне проведения Операции объединенных сил 4 раза нарушили режим прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС
У Новотошкивского вражеские вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел позиций наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи Каменки оккупанты дважды вели огонь из артиллерии калибра 122 мм, а также из минометов калибра 82 мм и 120 мм.
В сторону населенного пункта Попасная наемники применили автоматические станковые гранатометы.
В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.
Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину.
На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ, чем заставили противника прекратить огневую активность.
Напомним, что за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня.