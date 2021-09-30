На Донбассе боевики дважды стреляли по бойцам ООС из запрещенного оружия

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От начала суток, 30 сентября, российско-оккупационные войска в зоне проведения Операции объединенных сил 4 раза нарушили режим прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС

У Новотошкивского вражеские вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел позиций наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Каменки оккупанты дважды вели огонь из артиллерии калибра 122 мм, а также из минометов калибра 82 мм и 120 мм.

В сторону населенного пункта Попасная наемники применили автоматические станковые гранатометы.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.

Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ, чем заставили противника прекратить огневую активность.

Напомним, что за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня.