Доба на Донбасі: вогнепальні поранення отримали двоє військовослужбовців ООС
Упродовж минулої доби, 28 вересня, окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню, 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні штабу ООС.
Так, в напрямку Кримського та Павлополя збройні формування вели прицільний вогонь з гранатометів та стрілецької зброї.
Двічі під обстріл потрапили позиції ООС неподалік Кам’янки. Перший обстріл ворог здійснив зі станкових протитанкових гранатометів, другий - із заборонених мінометів калібру 120 мм.
Крім того, на Донеччині зафіксовано застосування двох ворожих безпілотників, за допомогою яких ворог скинув ВОГ-17 в районі населених пунктів Лебединське та Широкине.
Внаслідок бойових дій два військовослужбовця Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі, стан їх здоров’я - задовільний", - повідомляють в ООС.
Протягом поточної доби, 29 вересня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню: окупанти вели вогонь в районі Золотого-4 та Пісків.
Нагадаємо, 27 вересня ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою. У порівнянні з попередньою добою інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зросла.