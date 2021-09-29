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Доба на Донбасі: вогнепальні поранення отримали двоє військовослужбовців ООС
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29 вересня 2021, 08:09 11

Доба на Донбасі: вогнепальні поранення отримали двоє військовослужбовців ООС

29 вересня 2021, 08:09 11
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Фото: з відкритих джерел
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Упродовж минулої доби, 28 вересня, окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню, 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні штабу ООС.

Так, в напрямку Кримського та Павлополя збройні формування вели прицільний вогонь з гранатометів та стрілецької зброї.

Двічі під обстріл потрапили позиції ООС неподалік Кам’янки. Перший обстріл ворог здійснив зі станкових протитанкових гранатометів, другий - із заборонених мінометів калібру 120 мм.

Крім того, на Донеччині зафіксовано застосування двох ворожих безпілотників, за допомогою яких ворог скинув ВОГ-17 в районі населених пунктів Лебединське та Широкине.

Внаслідок бойових дій два військовослужбовця Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі, стан їх здоров’я - задовільний", - повідомляють в ООС.

Протягом поточної доби, 29 вересня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню: окупанти вели вогонь в районі Золотого-4 та Пісків.

Нагадаємо, 27 вересня ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою. У порівнянні з попередньою добою інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зросла.

Донбас ООС війна військова техніка обстріли

 
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