Доба на Донбасі: вогнепальні поранення отримали двоє військовослужбовців ООС

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Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні штабу ООС.

Так, в напрямку Кримського та Павлополя збройні формування вели прицільний вогонь з гранатометів та стрілецької зброї.

Двічі під обстріл потрапили позиції ООС неподалік Кам’янки. Перший обстріл ворог здійснив зі станкових протитанкових гранатометів, другий - із заборонених мінометів калібру 120 мм.

Крім того, на Донеччині зафіксовано застосування двох ворожих безпілотників, за допомогою яких ворог скинув ВОГ-17 в районі населених пунктів Лебединське та Широкине.

Внаслідок бойових дій два військовослужбовця Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі, стан їх здоров’я - задовільний", - повідомляють в ООС.

Протягом поточної доби, 29 вересня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню: окупанти вели вогонь в районі Золотого-4 та Пісків.

Нагадаємо, 27 вересня ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою. У порівнянні з попередньою добою інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зросла.