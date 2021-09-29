На Донбасі російські найманці двічі обстріляли наших військових

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Від початку цієї доби, 29 вересня, російсько-окупаційні війська в зоні проведення Операції об’єднаних сил 2 рази порушили режим припинення вогню

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС

В районі Золотого-4 противник вів прицільний вогонь з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Крім того, російські найманці обстріляли позиції українських військових поблизу населеного пункту Піски, застосувавши ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити вогневу активність.

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують контролювати ситуацію та виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, що упродовж минулої доби, 28 вересня, окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню, 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, поранено двох військовослужбовців ООС.