На Донбассе российские наемники дважды обстреляли наших военных

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С начала этих суток, 29 сентября, российско-оккупационные войска в зоне проведения Операции объединенных сил 2 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС

В районе Золотого-4 противник вел прицельный огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Кроме того, российские наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи населенного пункта Пески, применяя ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь в ответ, чем заставили противника прекратить огневую активность.

Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать ситуацию и выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, что на протяжении прошлых суток, 28 сентября, оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня, 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, ранены двое военнослужащих ООС.