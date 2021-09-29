На Донбассе российские наемники дважды обстреляли наших военных
С начала этих суток, 29 сентября, российско-оккупационные войска в зоне проведения Операции объединенных сил 2 раза нарушили режим прекращения огня
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС
В районе Золотого-4 противник вел прицельный огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.
Кроме того, российские наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи населенного пункта Пески, применяя ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь в ответ, чем заставили противника прекратить огневую активность.
Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать ситуацию и выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Напомним, что на протяжении прошлых суток, 28 сентября, оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня, 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, ранены двое военнослужащих ООС.