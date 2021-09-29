18:30  29 сентября
В Раде назвали регионы, где через несколько недель могут усилить карантин
14:56  29 сентября
В Нацполиции объяснили, как у украинцев будут проверять COVID-сертификаты
17:39  29 сентября
На Донбассе российские наемники дважды обстреляли наших военных
UA | RU
UA | RU
29 сентября 2021, 17:39 64

На Донбассе российские наемники дважды обстреляли наших военных

29 сентября 2021, 17:39 64
Читайте також українською мовою
из открытых источников
Читайте також
українською мовою

С начала этих суток, 29 сентября, российско-оккупационные войска в зоне проведения Операции объединенных сил 2 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС

В районе Золотого-4 противник вел прицельный огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Кроме того, российские наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи населенного пункта Пески, применяя ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь в ответ, чем заставили противника прекратить огневую активность.

Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать ситуацию и выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, что на протяжении прошлых суток, 28 сентября, оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня, 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, ранены двое военнослужащих ООС.

ООС Донбасс обстрелы оккупанты ВСУ

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Буряк устал, Буряк уходит. Почему мэр Запорожья срочно собрался в отставку
До встречи через полгода. Как, принимая антиолигархический закон, власть помогла оппозиции его оспорить
Все публикации »
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram