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Сутки на Донбассе: огнестрельные ранения получили двое военнослужащих ООС
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29 сентября 2021, 08:09 9

Сутки на Донбассе: огнестрельные ранения получили двое военнослужащих ООС

29 сентября 2021, 08:09 9
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 28 сентября, оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня, 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, в направлении Крымского и Павлополя вооруженные формирования вели прицельный огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

Дважды под обстрел попали позиции ООС неподалеку Каменки. Первый обстрел враг совершил из станковых противотанковых гранатометов, второй - из запрещенных минометов калибра 120 мм.

Кроме того, в Донецкой области зафиксировано применение двух вражеских беспилотников, с помощью которых враг сбросил ВОГ-17 в районе населенных пунктов Лебединское и Широкино.

В результате боевых действий два военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении, состояние их здоровья - удовлетворительное", - сообщают в ООС.

В течение текущих суток, 29 сентября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня: оккупанты вели огонь в районе Золотого-4 и Песков.

Напомним, 27 сентября ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. По сравнению с предыдущими сутками интенсивность боевых действий на линии соприкосновения возросла.

Донбасс ООС война военная техника обстрелы

 
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