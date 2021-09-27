На Донбасі бойовики двічі обстріляли наших захисників:втрат немає
Від початку цієї доби російсько-окупаційні війська в зоні проведення Операції об’єднаних сил 2 рази порушили режим припинення вогню
Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.
В напрямку населених пунктів Попасна та Новолуганське противник здійснив прицільні обстріли з ручних протитанкових гранатометів.
Втрат серед українських воїнів немає.
Підрозділи Об’єднаних сил продовжують контролювати ситуацію та виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Нагадаємо, що упродовж минулої доби, 26 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою. Окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню, здійснивши прицільні обстріли позицій ООС. Один захисник України загинув.
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