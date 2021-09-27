12:24  27 вересня
За два роки родичі "слуг народу" придбали майна на 60 млн гривень - КВУ
17:19  27 вересня
Стало відомо, скільки силовиків в Україні вже вакцинувалися від коронавірусу
17:46  27 вересня
На Донбасі бойовики двічі обстріляли наших захисників:втрат немає
UA | RU
UA | RU
27 вересня 2021, 17:46 3

На Донбасі бойовики двічі обстріляли наших захисників:втрат немає

27 вересня 2021, 17:46 3
Читайте также на русском языке
з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Від початку цієї доби російсько-окупаційні війська в зоні проведення Операції об’єднаних сил 2 рази порушили режим припинення вогню

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.

В напрямку населених пунктів Попасна та Новолуганське противник здійснив прицільні обстріли з ручних протитанкових гранатометів.

Втрат серед українських воїнів немає.

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують контролювати ситуацію та виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, що упродовж минулої доби, 26 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою. Окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню, здійснивши прицільні обстріли позицій ООС. Один захисник України загинув.

Донбас ООС обстріли окупанти

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Буряк втомився, Буряк йде. Чому мер Запоріжжя терміново зібрався у відставку
До зустрічі за пів року. Як, приймаючи антиолігархічний закон, влада допомогла опозиції його оскаржити
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram