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На Донбасе боевики дважды обстреляли наших защитников:потерь нет
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27 сентября 2021, 17:46 3

На Донбасе боевики дважды обстреляли наших защитников:потерь нет

27 сентября 2021, 17:46 3
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из открытых источников
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С начала этих суток российско-оккупационные войска в зоне проведения Операции объединенных сил 2 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

В направлении населенных пунктов Попасная и Новолуганское противник совершил прицельные обстрелы из ручных противотанковых гранатометов.

Потерь среди украинских воинов нет.

Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать ситуацию и выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, что за прошедшие сутки, 26 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. Оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня, осуществив прицельные обстрелы позиций ООС. Один защитник Украины погиб.

Донбасс ООС обстрелы оккупанты

 
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