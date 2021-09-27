На Донбасе боевики дважды обстреляли наших защитников:потерь нет

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С начала этих суток российско-оккупационные войска в зоне проведения Операции объединенных сил 2 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

В направлении населенных пунктов Попасная и Новолуганское противник совершил прицельные обстрелы из ручных противотанковых гранатометов.

Потерь среди украинских воинов нет.

Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать ситуацию и выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, что за прошедшие сутки, 26 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. Оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня, осуществив прицельные обстрелы позиций ООС. Один защитник Украины погиб.