За сутки в ООС зафиксировали шесть нарушений режима "тишины": есть погибший

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За прошедшие сутки, 26 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. Оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня, осуществив прицельные обстрелы позиций ООС

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

Так, в направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, а вблизи Марьинки боевики применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В районе населенного пункта Нью-Йорк враг обстреливал позиции ООС из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов. Вечером из стрелкового оружия оккупанты вели огонь в сторону Водяного, что на Приазовье, и дважды возле Новолуганского.

В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью, другой - огнестрельное осколочное ранение. Защитник находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести", - отметили в штабе.

В течение текущих суток, 27 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось, что российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня, осуществив прицельные обстрелы позиции подразделений Вооруженных Сил Украины