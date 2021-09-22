Доба на Донбасі: бойовики гатили із заборонених озброєнь та гранатометів
Протягом минулої доби, 21 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою, а інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення, у порівнянні з попередньою добою, зменшилась
Про це повідомили у штабі ООС, передає RegioNews.
Бойовики продовжували обстріли позицій українських захисників, 4 рази порушивши режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Зокрема, поблизу Кам’янки окупаційні війська застосували заборонене озброєння, здійснивши 15 пострілів з мінометів калібру 120 мм.
В напрямку населеного пункту Шуми, намагаючись викликати вогонь у відповідь, противник обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
Біля Лебединського бойовики задіяли гранатомети різних систем. В бік Новолуганського ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів та підствольних гранатометів.
"Українські захисники вели активну оборону та подавляли вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння", - додали в ООС.
Раніше повідомлялось, що на Донбасі бойовики продовжують гатити із забороненого озброєння, втрат серед наших захисників немає.