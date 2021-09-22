Сутки на Донбассе: боевики стреляли из запрещенных вооружений и гранатометов
За прошедшие сутки, 21 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой, а интенсивность боевых действий на линии соприкосновения, по сравнению с предыдущими сутками, уменьшилась
Об этом сообщили в штабе ООС, передает RegioNews.
Боевики продолжали обстрелы позиций украинских защитников, 4 раза нарушив режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В частности, вблизи Каменки оккупационные войска применили запрещенное вооружение, осуществив 15 выстрелов из минометов калибра 120 мм.
В направлении населенного пункта Шумы, пытаясь вызвать ответный огонь, противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
Возле Лебединского боевики задействовали гранатометы различных систем. В сторону Новолуганского враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и подствольных гранатометов.
"Украинские защитники вели активную оборону и подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружение", - добавили в ООС.
Ранее сообщалось, что на Донбассе боевики продолжают стрелять из запрещенного вооружения, потерь среди наших защитников нет.