09:01  22 сентября
COVID в Украине: за сутки выявили более шести тысяч новых случаев заражения
08:46  22 сентября
На Харьковщине почти все госпитализированные с COVID дети инфицированы "Дельтой"
08:09  22 сентября
Сутки на Донбассе: боевики стреляли из запрещенных вооружений и гранатометов
UA | RU
UA | RU
22 сентября 2021, 08:09 14

Сутки на Донбассе: боевики стреляли из запрещенных вооружений и гранатометов

22 сентября 2021, 08:09 14
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки, 21 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой, а интенсивность боевых действий на линии соприкосновения, по сравнению с предыдущими сутками, уменьшилась

Об этом сообщили в штабе ООС, передает RegioNews.

Боевики продолжали обстрелы позиций украинских защитников, 4 раза нарушив режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В частности, вблизи Каменки оккупационные войска применили запрещенное вооружение, осуществив 15 выстрелов из минометов калибра 120 мм.

В направлении населенного пункта Шумы, пытаясь вызвать ответный огонь, противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Возле Лебединского боевики задействовали гранатометы различных систем. В сторону Новолуганского враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и подствольных гранатометов.

"Украинские защитники вели активную оборону и подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружение", - добавили в ООС.

Ранее сообщалось, что на Донбассе боевики продолжают стрелять из запрещенного вооружения, потерь среди наших защитников нет.

Донбасс ООС война военная техника обстрелы

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Привидение Штучного и аппаратная игра. Откуда решили нажать на Разумкова
Письма из Германии. Как повлияет на выборы в Харькове расследование обстоятельств смерти Кернеса
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram