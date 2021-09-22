Сутки на Донбассе: боевики стреляли из запрещенных вооружений и гранатометов

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За прошедшие сутки, 21 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой, а интенсивность боевых действий на линии соприкосновения, по сравнению с предыдущими сутками, уменьшилась

Об этом сообщили в штабе ООС, передает RegioNews.

Боевики продолжали обстрелы позиций украинских защитников, 4 раза нарушив режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В частности, вблизи Каменки оккупационные войска применили запрещенное вооружение, осуществив 15 выстрелов из минометов калибра 120 мм.

В направлении населенного пункта Шумы, пытаясь вызвать ответный огонь, противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Возле Лебединского боевики задействовали гранатометы различных систем. В сторону Новолуганского враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и подствольных гранатометов.

"Украинские защитники вели активную оборону и подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружение", - добавили в ООС.

Ранее сообщалось, что на Донбассе боевики продолжают стрелять из запрещенного вооружения, потерь среди наших защитников нет.