На Донбасі бойовики продовжують гатити із забороненого озброєння, втрат серед наших захисників немає
Протягом поточної доби, 21 вересня в зоні проведення Операції об’єднаних сил зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з них 1 обстріл із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Втрат серед українських захисників немає.
Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.
Поблизу Кам’янки російсько-окупаційні війська застосували заборонені міномети калібру 120 мм, здійснивши 15 пострілів.
В напрямку населеного пункту Шуми противник здійснив прицільний обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї.
Військовослужбовці Збройних сил України вели активну оборону та подавляли вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння.
Нагадаємо, що упродовж минулої доби, 20 вересня, окупанти 5 разів порушили режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Одного бійця ООС поранено.