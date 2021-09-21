15:42  21 вересня
У Франківську вже щодня розгортають додаткові COVID-ліжка
09:26  21 вересня
Київ зможе уникнути жорсткого локдауну при новій хвилі захворювання - Кличко
17:45  21 вересня
На Донбасі бойовики продовжують гатити із забороненого озброєння, втрат серед наших захисників немає
UA | RU
UA | RU
21 вересня 2021, 17:45 13

На Донбасі бойовики продовжують гатити із забороненого озброєння, втрат серед наших захисників немає

21 вересня 2021, 17:45 13
Читайте также на русском языке
З відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Протягом поточної доби, 21 вересня в зоні проведення Операції об’єднаних сил зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з них 1 обстріл із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Втрат серед українських захисників немає.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.

Поблизу Кам’янки російсько-окупаційні війська застосували заборонені міномети калібру 120 мм, здійснивши 15 пострілів.

В напрямку населеного пункту Шуми противник здійснив прицільний обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї.

Військовослужбовці Збройних сил України вели активну оборону та подавляли вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння.

Нагадаємо, що упродовж минулої доби, 20 вересня, окупанти 5 разів порушили режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Одного бійця ООС поранено.

Донбас ООС мінські угоди обстріли ЗСУ

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Листи з Німеччини. Як вплине на вибори в Харкові розслідування обставин смерті Кернеса
Нові одкровення Киви. Чи стане скандал на Полтавщині початком кінця ОПЗЖ
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua