На Донбасі бойовики продовжують гатити із забороненого озброєння, втрат серед наших захисників немає

До позачергових виборів харківського міського голови залишилося менше, ніж півтора місяці. Вибори мера другого за величиною українського міста стануть головною політичною подією цієї осені, і чим ближ...

Листи з Німеччини. Як вплине на вибори в Харкові розслідування обставин смерті Кернеса

17 вересня 2021

Нові одкровення Киви. Чи стане скандал на Полтавщині початком кінця ОПЗЖ

У найпроросійській партії України, яка з самого початку мала два центри сили, стався гучний скандал навколо місцевих виборів у скромній полтавській глибинці. Скандал, який цілком може розпочати нову е...