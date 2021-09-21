На Донбассе боевики продолжают стрелять из запрещенных вооружения, потерь среди наших защитников нет

Из открытых источников

В течение текущих суток, 21 сентября в зоне проведения Операции объединенных сил зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из них 1 обстрел с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Потерь среди украинских защитников нет.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

Вблизи Камянки российско-оккупационные войска применили запрещенные минометы калибра 120 мм, осуществив 15 выстрелов.

В направлении населенного пункта Шумы противник совершил прицельный обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины вели активную оборону и подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружение.

Напомним, что за прошедшие сутки, 20 сентября, оккупанты 5 раз нарушили режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Один боец ООС ранен.