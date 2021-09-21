На Донбасі поранили бійця ООС: бойовики гатили із заборонених озброєнь

Упродовж минулої доби, 20 вересня, окупанти 5 разів порушили режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.

Так, бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем в напрямку населених пунктів Новомихайлівка, Новозванівка, Новоолександрівка та біля Широкиного.

Поблизу Катеринівки ворог застосовував заборонену зброю - міномети калібру 120 мм.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Йому було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до шпиталю. Стан здоров’я воїна - задовільний", - йдеться у повідомленні.

Протягом поточної доби, 21 вересня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ - бойовики вели вогонь в районі Кам'янки із застосуванням заборонених Мінськими домовленностями мінометів 120 калібру.