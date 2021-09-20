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На Донбасі окупанти знову припинили стріляти по наших бійцях
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20 вересня 2021, 17:37 3

На Донбасі окупанти знову припинили стріляти по наших бійцях

20 вересня 2021, 17:37 3
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з відкритих джерел
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Упродовж поточної доби, 20 вересня, в зоні проведення Операції об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення пресцентру ООС.

"Підрозділи Об’єднаних сил продовжують контролювати ситуацію та виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - зазначається у повідомленні.

В порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об’єднаних сил розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 35 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, що у неділю, 19 вересня, окупанти на Донбасі вісім разів порушили режим припинення вогню й поранили українського військового.

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