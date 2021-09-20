На Донбассе оккупанты снова прекратили стрелять по нашим бойцам

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В течение текущих суток, 20 сентября, в зоне проведения Операции объединенных сил нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение пресс-центру ООС.

"Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать ситуацию и выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

В порядке реализации комплекса мер безопасности в интересах гражданского населения пиротехнические расчеты ГСЧС Украины из состава Объединенных сил разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 35 взрывоопасных предметов.

Напомним, что в воскресенье, 19 сентября, оккупанты на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня и ранили украинского военного.