З початку доби на Донбасі зафіксували чотири порушення режиму "тиші"

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Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.

Так, окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Майорська.

Біля Луганського ворог вів прицільний вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

В напрямку населеного пункту Новозванівки бойовики двічі здійснили обстріли позицій українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів та із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - йдеться у повідомленні.

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.

Нагадаємо, 18 вересня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.