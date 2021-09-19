З початку доби на Донбасі зафіксували чотири порушення режиму "тиші"
Протягом поточної доби, 19 вересня, зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації
Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.
Так, окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Майорська.
Біля Луганського ворог вів прицільний вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
В напрямку населеного пункту Новозванівки бойовики двічі здійснили обстріли позицій українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів та із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - йдеться у повідомленні.
Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.
Нагадаємо, 18 вересня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.