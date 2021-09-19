С начала суток на Донбассе зафиксировали четыре нарушения режима "тишины"
В течение текущих суток, 19 сентября, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации
Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.
Так, оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Майорска.
Возле Луганского враг вел прицельный огонь из станковых противотанковых гранатометов.
В направлении населенного пункта Новозвановка боевики дважды совершили обстрелы позиций украинских защитников со станковых противотанковых гранатометов и из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.
Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.
Напомним, 18 сентября в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.