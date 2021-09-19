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С начала суток на Донбассе зафиксировали четыре нарушения режима "тишины"
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19 сентября 2021, 18:11 59

С начала суток на Донбассе зафиксировали четыре нарушения режима "тишины"

19 сентября 2021, 18:11 59
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Фото: из открытых источников
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В течение текущих суток, 19 сентября, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

Так, оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Майорска.

Возле Луганского враг вел прицельный огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В направлении населенного пункта Новозвановка боевики дважды совершили обстрелы позиций украинских защитников со станковых противотанковых гранатометов и из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

Напомним, 18 сентября в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.

ООС Донбасс война минские соглашения обстрелы

 
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