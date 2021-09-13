Стало відомо ім'я загиблого напередодні бійця ЗСУ на Донбасі
На Донбасі 11 вересня вбили українського військового. Загинув розвідник
Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Зазначається, що загинув розвідник глибинної розвідки 74 окремого розвідувального батальйону Денис Герман.
Розвідник народився 29 вересня 1989 року у Запоріжжі.
Навчався у загальноосвітній школі № 91. Закінчив "Класичний приватний ліцей", набув вищу освіту за спеціальністю "Правознавство" та здобув кваліфікацію магістра права. 29 вересня йому мало виповнитися 32 роки.
Нагадаємо, 12 вересня збройні формування РФ тричі порушили режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів загинув український військовослужбовець.
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