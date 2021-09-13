15:57  13 вересня
На Дніпропетровщині з вікна лікарні випала медик: очевидці кажуть про суїцид
15:31  13 вересня
У дитячому таборі на Київщині помер 12-річний хлопчик
08:09  13 вересня
Доба в ООС: загинув український боєць, троє захисників отримали поранення
UA | RU
UA | RU
13 вересня 2021, 12:49 262

Стало відомо ім'я загиблого напередодні бійця ЗСУ на Донбасі

13 вересня 2021, 12:49 262
Читайте также на русском языке
FB
Читайте также
на русском языке

На Донбасі 11 вересня вбили українського військового. Загинув розвідник

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Зазначається, що загинув розвідник глибинної розвідки 74 окремого розвідувального батальйону Денис Герман.

Розвідник народився 29 вересня 1989 року у Запоріжжі.

Навчався у загальноосвітній школі № 91. Закінчив "Класичний приватний ліцей", набув вищу освіту за спеціальністю "Правознавство" та здобув кваліфікацію магістра права. 29 вересня йому мало виповнитися 32 роки.

Нагадаємо, 12 вересня збройні формування РФ тричі порушили режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів загинув український військовослужбовець.

ООС Донбас ЗСУ обстріли

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Мости, нагороди і посади. Як "свободівські" мери взаємодіють із "Слугою народу"
"Радикальний" крок. Хто насправді стоїть за звільненням рівненського лікаря-депутата Шустика
Всі публікації »
Віталій Бала
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua