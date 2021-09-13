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13 сентября 2021, 12:49 250

Стало известно имя погибшего накануне бойца ВСУ на Донбассе

13 сентября 2021, 12:49 250
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На Донбассе 11 сентября убили украинского военного. Погиб разведчик

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу Запорожского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Отмечается, что погиб разведчик глубинной разведки 74 отдельного разведывательного батальона Денис Герман.

Разведчик родился 29 сентября 1989 года в Запорожье.

Учился в общеобразовательной школе № 91. Закончил "Классический частный лицей", получил высшее образование по специальности "Правоведение" и получил квалификацию магистра права. 29 сентября ему должно было исполниться 32 года.

Напомним, 12 сентября вооруженные формирования РФ трижды нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов погиб украинский военнослужащий.

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