Загострення на Донбасі: 10 бійців ООС отримали поранення та бойові травмування

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Від початку доби, 11 вересня, зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню. Окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи

Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.

Зокрема, бойовики застосували заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм в районі населеного пункту Новогнатівка, а також двічі – поблизу Верхньоторецького.

З гранатометів різних систем гатили поблизу Старогнатівки, Талаківки та Золотого-4. Крім того, на Донеччині зафіксовано два прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів з перетином лінії розмежування.

Також на Донеччині окупаційні війська за допомогою безпілотного літального апарату скинули міни калібру 82 мм в районі населеного пункту Нью-Йорк та здійснили обстріл з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям. Восьмеро військовослужбовців дістали вогнепальні осколкові поранення, ще двоє – бойові травмування", - повідомили в ООС.

Після надання першої медичної допомоги воїнів транспортували до лікувальних закладів. Стан здоров’я трьох захисників – середньої тяжкості, інших – задовільний.

Раніше повідомлялось, що з боку збройних формувань бойовиків збільшилась кількість та інтенсивність обстрілів у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.