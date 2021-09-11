Обострение на Донбассе: 10 бойцов ООС получили ранения и боевые травмы

Фото: из открытых источников

С начала суток, 11 сентября, зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня. Оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

В частности, боевики применили запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм в районе населенного пункта Новогнатовка, а также дважды – вблизи Верхнеторецкого.

Из гранатометов разных систем били вблизи Старогнатовки, Талаковки и Золотого-4. Кроме того, в Донецкой области зафиксировано два пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов с пересечением линии разграничения.

Также в Донецкой области оккупационные войска с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили мины калибра 82 мм в районе населенного пункта Нью-Йорк и осуществили обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью. Восемь военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения, еще двое – боевые травмы", - сообщили в ООС.

После оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья трех защитников - средней тяжести, остальных - удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что со стороны вооруженных формирований боевиков увеличилось количество и интенсивность обстрелов в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.