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Обострение на Донбассе: 10 бойцов ООС получили ранения и боевые травмы
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11 сентября 2021, 18:11 248

Обострение на Донбассе: 10 бойцов ООС получили ранения и боевые травмы

11 сентября 2021, 18:11 248
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Фото: из открытых источников
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С начала суток, 11 сентября, зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня. Оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

В частности, боевики применили запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм в районе населенного пункта Новогнатовка, а также дважды – вблизи Верхнеторецкого.

Из гранатометов разных систем били вблизи Старогнатовки, Талаковки и Золотого-4. Кроме того, в Донецкой области зафиксировано два пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов с пересечением линии разграничения.

Также в Донецкой области оккупационные войска с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили мины калибра 82 мм в районе населенного пункта Нью-Йорк и осуществили обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью. Восемь военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения, еще двое – боевые травмы", - сообщили в ООС.

После оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья трех защитников - средней тяжести, остальных - удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что со стороны вооруженных формирований боевиков увеличилось количество и интенсивность обстрелов в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Донбасс ранение война обстрел ООС конфликт военная техника

 
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