На Донбасі загинув боєць ООС, ще троє військових отримали осколкові поранення
Протягом минулої доби, 10 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань бойовиків
Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.
Зокрема, в районі населеного пункту Попасна окупанти тричі вели вогонь по позиціях українських захисників з автоматичних станкових гранатометів та мінометів 120 калібру, а біля Золотого-4 з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Також окупанти застосували гранатомети різних систем поблизу Широкиного та Водяного.
Крім того, на Луганщині та Донеччині зафіксовано проліт двох ворожих безпілотників типу "ОРЛАН-10" з перетином лінії розмежування.
Станом на 7 годину ранку, 11 вересня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню російсько-окупаційними військами.
В районі Новогнатівки ворог застосував заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, а поблизу Золотого-4 вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.
В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення несумісне з життям, ще троє військовослужбовців дістали осколкові поранення", - повідомили у штабі.
Зазначається, що після надання першої медичної допомоги воїнів транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я середньої тяжкості.
Нагадаємо, 9 вересня в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань бойовиків.