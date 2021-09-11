На Донбасі загинув боєць ООС, ще троє військових отримали осколкові поранення

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Протягом минулої доби, 10 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань бойовиків

Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.

Зокрема, в районі населеного пункту Попасна окупанти тричі вели вогонь по позиціях українських захисників з автоматичних станкових гранатометів та мінометів 120 калібру, а біля Золотого-4 з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Також окупанти застосували гранатомети різних систем поблизу Широкиного та Водяного.

Крім того, на Луганщині та Донеччині зафіксовано проліт двох ворожих безпілотників типу "ОРЛАН-10" з перетином лінії розмежування.

Станом на 7 годину ранку, 11 вересня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню російсько-окупаційними військами.

В районі Новогнатівки ворог застосував заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, а поблизу Золотого-4 вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення несумісне з життям, ще троє військовослужбовців дістали осколкові поранення", - повідомили у штабі.

Зазначається, що після надання першої медичної допомоги воїнів транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я середньої тяжкості.

Нагадаємо, 9 вересня в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань бойовиків.