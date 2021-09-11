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На Донбассе погиб боец ООС, еще трое военных получили осколочные ранения
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11 сентября 2021, 10:06 3

На Донбассе погиб боец ООС, еще трое военных получили осколочные ранения

11 сентября 2021, 10:06 3
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 10 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований боевиков

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

В частности, в районе населенного пункта Попасная оккупанты трижды вели огонь по позициям украинских защитников из автоматических станковых гранатометов и минометов 120 калибра, а у Золотого-4 из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также оккупанты применили гранатометы различных систем вблизи Широкино и Водяного.

Кроме того, на Луганщине и Донетчине зафиксирован пролет двух вражеских беспилотников типа "ОРЛАН-10" с пересечением линии разграничения.

По состоянию на 7 часов утра, 11 сентября, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня российско-оккупационными войсками.

В районе Новогнатовки враг применил запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, а вблизи Золотого-4 вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью, еще трое военнослужащих получили осколочные ранения", - сообщили в штабе.

Отмечается, что после оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья средней тяжести.

Напомним, 9 сентября в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований боевиков.

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