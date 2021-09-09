На Донбасі зафіксували 11 порушень режиму "тиші": двоє бійців ООС отримали поранення

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Протягом минулої доби, 8 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань бойовиків

Про це повідомили у штабі ООС, передає RegioNews.

Так, у напрямку населених пунктів Опитне та Авдіївка окупанти застосували міномети 120-го калібру по позиціях українських захисників, а неподалік Павлополя бойовики вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

У районі населеного пункту Широкине окупанти вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а поблизу Кряківки та Старогнатівки з артилерії калібру 122 мм.

Біля Золотого-4 збройні формування бойовиків двічі обстріляли позиції Об’єднаних сил з ручних та станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Крім того, на Луганщині зафіксовано прольоти трьох ворожих безпілотників типу "ОРЛАН-10" із перетином лінії розмежування.

В результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я – середньої важкості", - йдеться у повідомленні.

Станом на 7 годину ранку, 9 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, 7 вересня в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань бойовиків.