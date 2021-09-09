08:42  09 вересня
В Україні фіксують зростання кількості нових випадків COVID-хвороби
09:04  09 вересня
На Київщині сталася смертельна ДТП за участі паломників-хасидів
08:09  09 вересня
На Донбасі зафіксували 11 порушень режиму "тиші": двоє бійців ООС отримали поранення
UA | RU
UA | RU
09 вересня 2021, 08:09 59

На Донбасі зафіксували 11 порушень режиму "тиші": двоє бійців ООС отримали поранення

09 вересня 2021, 08:09 59
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Протягом минулої доби, 8 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань бойовиків

Про це повідомили у штабі ООС, передає RegioNews.

Так, у напрямку населених пунктів Опитне та Авдіївка окупанти застосували міномети 120-го калібру по позиціях українських захисників, а неподалік Павлополя бойовики вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

У районі населеного пункту Широкине окупанти вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а поблизу Кряківки та Старогнатівки з артилерії калібру 122 мм.

Біля Золотого-4 збройні формування бойовиків двічі обстріляли позиції Об’єднаних сил з ручних та станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Крім того, на Луганщині зафіксовано прольоти трьох ворожих безпілотників типу "ОРЛАН-10" із перетином лінії розмежування.

В результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я – середньої важкості", - йдеться у повідомленні.

Станом на 7 годину ранку, 9 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, 7 вересня в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань бойовиків.

Донбас ООС війна обстріл бойовики поранення

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Шість років і конфіскація за 2 тисячі доларів: як Вищий антикорупційний суд взявся за суддів-хабарників
Лідер запорізького Майдану Артюшенко: Повернення генерала-втікача Серби може бути вигідним Зеленському – готує "вдячних" силовиків
Всі публікації »
Віталій Бала
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua