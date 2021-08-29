На Донбасі окупанти поранили ще одного захисника України

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29 серпня збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції захисників України у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". В результаті ворожого обстрілу військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook оперативно-тактично угрупування "Північ"

Зазначається, що воїнові надана медична допомога, після чого була здійснена його аеромедична евакуація до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого українського захисника оцінюється медиками як тяжкий.

Для припинення вогневої активності ворога наші воїни застосували чергові вогневі засоби.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Нагадаємо, що минулої доби в зоні проведення ООС за минулу добу зафіксована рекордна за місяць кількість обстрілів