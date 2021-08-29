На Донбассе оккупанты ранили еще одного защитника Украины

Фото из открытых источников

29 августа вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции защитников Украины в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". В результате вражеского обстрела военнослужащий Объединенных сил получил ранения

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook оперативно-тактически группировка"Север"

Отмечается, что воину оказана медицинская помощь, после чего была осуществлена его аэромедицинская эвакуация в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого украинского защитника оценивается медиками как тяжелое.

Для прекращения огневой активности врага наши воины применили дежурные огневые средства.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Напомним, что за прошедшие сутки в зоне проведения ООС за минувшие сутки зафиксировано рекордное за месяц количество обстрелов