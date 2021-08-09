Окупанти чотири рази порушили "тишу" на Донбасі: у дію йшли гранатомети та кулемети
Протягом минулої доби, 8 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню
Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.
Так, окупанти вели вогонь поблизу Золотого-4 та Широкиного, де обстрілювали позиції українських військ з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.
У напрямку населеного пункту Новоолександрівка противник вів вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. А поблизу Світлодарська ворог обстрілював позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Бойових втрат серед військових Збройних Сил України немає. Станом на 7 годину ранку, 9 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що бойовики на Донбасі вбили одного й поранили двох наших воїнів.