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Окупанти чотири рази порушили "тишу" на Донбасі: у дію йшли гранатомети та кулемети
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09 серпня 2021, 08:11 47

Окупанти чотири рази порушили "тишу" на Донбасі: у дію йшли гранатомети та кулемети

09 серпня 2021, 08:11 47
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 8 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню

Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.

Так, окупанти вели вогонь поблизу Золотого-4 та Широкиного, де обстрілювали позиції українських військ з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

У напрямку населеного пункту Новоолександрівка противник вів вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. А поблизу Світлодарська ворог обстрілював позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат серед військових Збройних Сил України немає. Станом на 7 годину ранку, 9 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що бойовики на Донбасі вбили одного й поранили двох наших воїнів.

ООС Донбас війна військова техніка обстріл

 
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