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Оккупанты четыре раза нарушили "тишину" на Донбассе: в ход шли гранатометы и пулеметы
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09 августа 2021, 08:11 47

Оккупанты четыре раза нарушили "тишину" на Донбассе: в ход шли гранатометы и пулеметы

09 августа 2021, 08:11 47
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 8 августа, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

Так, оккупанты вели огонь вблизи Золотого-4 и Широкино, где обстреливали позиции украинских войск из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В направлении населенного пункта Новоалександровка противник вел огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А вблизи Светлодарска враг обстреливал позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет. По состоянию на 7 часов утра, 9 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики на Донбассе убили одного и ранили двух наших воинов.

ООС Донбасс война военная техника обстрел

 
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