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03 серпня 2021, 15:36 9

Головнокомандувач ЗСУ пояснив, чому заборонив посадовцям відвідувати зону ООС

03 серпня 2021, 15:36 9
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Фото: Facebook
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Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний заявив, що заборона відвідування району проведення операції Об’єднаних сил посадовцями пов’язана з процесом прийому-передачі посади командувача ООС

Як передає RegioNews, про це він написав у Facebook.

Було прийнято рішення про тимчасову заборону до 10 днів відвідування району проведення операції Об’єднаних сил посадовими особами та парламентаріями у зв’язку з процесом прийому-передачі посади командувача операції Об'єднаних сил", - написав він.

За його словами, процес прийому-передачі посади командувача має відбутися у спокійній робочій обстановці для забезпечення безперебійного виконання завдань з оборони держави.

Нагадаємо, через введення заборони на відвідування посадовими особами зони проведення Операції об'єднаних сил був скасований візит голови Верховної Ради Дмитра Разумкова на Донбас.

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Валерій Залужний ЗСУ посада депутати ООС

 
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