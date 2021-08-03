11:59  03 августа
У Кличко рассказали, кто получит пропуска на транспорт в случае нового локдауна в Киеве
14:19  03 августа
Четыре главы фракций имеют низкие показатели голосования в Раде - КИУ
17:41  03 августа
Оккупанты на Донбассе шесть раз сорвали режим тишины, в ВСУ - без потерь
UA | RU
UA | RU
03 августа 2021, 15:36 9

Главнокомандующий ВСУ объяснил, почему запретил чиновникам посещать зону ООС

03 августа 2021, 15:36 9
Читайте також українською мовою
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный заявил, что запрет посещения района проведения операции Объединенных сил должностными лицами связан с процессом приема-передачи должности командующего ООС

Как передает RegioNews, об этом он написал в Facebook.

Было принято решение о временном запрете до 10 дней посещения района проведения операции Объединенных сил должностными лицами и парламентариями в связи с процессом приема-передачи должности командующего Операции Объединенных сил", - написал он.

По его словам, процесс приема-передачи должности командующего должен состояться в спокойной рабочей обстановке для обеспечения бесперебойного выполнения задач по обороне государства.

Напомним, из-за введения запрета на посещение должностными лицами зоны проведения Операции объединенных сил был отменен визит председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова на Донбасс.

Читайте также: Смена главнокомандующего ВСУ. Кто такой Залужный, и как указ президента скажется на Черниговщине

Валерий Залужный ВСУ должность депутаты ООС

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Летнее днепровское обострение: "московские каникулы" Краснова-младшего и "запуск в космос" Филатова
Харьковская база партии "днепропетровских". Как Терехов помогает соседям поглощать Харьков
Все публикации »
Вадим Денисенко
Игорь Попов
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram