Главнокомандующий ВСУ объяснил, почему запретил чиновникам посещать зону ООС

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Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный заявил, что запрет посещения района проведения операции Объединенных сил должностными лицами связан с процессом приема-передачи должности командующего ООС

Как передает RegioNews, об этом он написал в Facebook.

Было принято решение о временном запрете до 10 дней посещения района проведения операции Объединенных сил должностными лицами и парламентариями в связи с процессом приема-передачи должности командующего Операции Объединенных сил", - написал он.

По его словам, процесс приема-передачи должности командующего должен состояться в спокойной рабочей обстановке для обеспечения бесперебойного выполнения задач по обороне государства.

Напомним, из-за введения запрета на посещение должностными лицами зоны проведения Операции объединенных сил был отменен визит председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова на Донбасс.

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