На Донеччині затримали чоловіка, підозрюваного у побитті пенсіонерів

Фото: Нацполіція

Закарпатські поліцейські затримали одного з фігурантів справи на території Донецької області. Він разом з 26-річним чоловіком здійснили розбійний напад на подружжя пенсіонерів

Як повідомляє RegioNews, про це інформує пресслужба Нацполіції.

За даними правоохоронців, посеред ночі двоє чоловіків в чорних масках увірвалися до будинку пенсіонерів. Невідомі зв’язали 63-річну жінку та 68-річного чоловіка пластиковими стяжками, нанесли їм удари та, погрожуючи розправою, вимагали грошові кошти.

Налякана жінка зізналася де сховані всі їхні збереження. Забравши 4 тисячі доларів, 2 тисячі гривень та золоті прикраси, чоловіки зачинили пенсіонера в багажному відділенні автомобіля, а жінку – в салоні транспортного засобу. Після цього вони зникли.

Як тільки пенсіонерам вдалося звільнитися, вони одразу ж зателефонували до поліції.

Оперативники поліції Закарпаття затримали одного з нападників, які посеред ночі напали та побили подружжя пенсіонерів. Особу його співучасника також відомо, тривають заходи щодо його розшуку", - йдеться у повідомленні.

Тепер їм загрожує до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, у Рівному під час виклику поліцейському вилами прокололи ногу.