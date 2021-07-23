На Донетчине задержали мужчину, подозреваемого в избиении пенсионеров

Фото: Нацполиция

Закарпатские полицейские задержали одного из фигурантов дела на территории Донецкой области. Он вместе с 26-летним мужчиной совершили разбойное нападение на супругов пенсионеров

Как сообщает RegioNews, об этом информирует пресс-служба Нацполиции.

По данным правоохранителей, посреди ночи двое мужчин в черных масках ворвались в дом пенсионеров. Неизвестные связали 63-летнюю женщину и 68-летнего мужчину пластиковыми стяжками, нанесли им удары и, угрожая расправой, требовали денежные средства.

Напуганная женщина призналась где спрятаны все их сохранения. Забрав 4 тысячи долларов, 2 тысячи гривен и золотые украшения, мужчины закрыли пенсионера в багажном отделении автомобиля, а женщину – в салоне транспортного средства. После этого они скрылись.

Как только пенсионерам удалось освободиться, они сразу же позвонили в полицию.

Оперативники полиции Закарпатья задержали одного из нападавших, которые посреди ночи напали и избили супругов пенсионеров. Личность его соучастника также известно, продолжаются мероприятия по его розыску", - говорится в сообщении.

Теперь им грозит до 12 лет заключения.

Напомним, в Ровно во время вызова полицейскому вилами прокололи ногу.