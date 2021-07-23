09:12  23 июля
В Украине за сутки обнаружили еще 763 новых случая COVID-19
14:11  23 июля
На Прикарпатье приостановили работу комплекса, где отравились дети: выявлено более 60 нарушений
11:59  23 июля
На Донбассе нашли схрон с гранатами и патронами
UA | RU
UA | RU
23 июля 2021, 12:46 75

На Донетчине задержали мужчину, подозреваемого в избиении пенсионеров

23 июля 2021, 12:46 75
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Закарпатские полицейские задержали одного из фигурантов дела на территории Донецкой области. Он вместе с 26-летним мужчиной совершили разбойное нападение на супругов пенсионеров

Как сообщает RegioNews, об этом информирует пресс-служба Нацполиции.

По данным правоохранителей, посреди ночи двое мужчин в черных масках ворвались в дом пенсионеров. Неизвестные связали 63-летнюю женщину и 68-летнего мужчину пластиковыми стяжками, нанесли им удары и, угрожая расправой, требовали денежные средства.

Напуганная женщина призналась где спрятаны все их сохранения. Забрав 4 тысячи долларов, 2 тысячи гривен и золотые украшения, мужчины закрыли пенсионера в багажном отделении автомобиля, а женщину – в салоне транспортного средства. После этого они скрылись.

Как только пенсионерам удалось освободиться, они сразу же позвонили в полицию.

Оперативники полиции Закарпатья задержали одного из нападавших, которые посреди ночи напали и избили супругов пенсионеров. Личность его соучастника также известно, продолжаются мероприятия по его розыску", - говорится в сообщении.

Теперь им грозит до 12 лет заключения.

Напомним, в Ровно во время вызова полицейскому вилами прокололи ногу.

полиция пенсионеры нападение Ограбление деньги

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Взрыв на "РовноАзот": За что будет отвечать руководство завода и почему эта история еще не завершилась
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"
Все публикации »
Игорь Попов
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram