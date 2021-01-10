Бойовики здійснили обстріл сил ООС поблизу Авдіївки

Стріляли з протитанкового гранатомета

Стріляли з протитанкового гранатомета

Фото: з відкритих джерел

Протягом поточної доби, 10 січня, на переважній більшості ділянок у районі проведення операції Об'єднаних сил спостерігалася "тиша". Лише в обідню пору у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

У передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська відкрили вогонь в бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета", - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася "тиша". Серед українських воїнів бойових втрат немає.

Також у штабі повідомляють, що на Донбасі сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 4 вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, добою раніше у зоні проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано три випадки порушення режиму припинення вогню.