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Бойовики здійснили обстріл сил ООС поблизу Авдіївки
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10 січня 2021, 18:14 22

Бойовики здійснили обстріл сил ООС поблизу Авдіївки

10 січня 2021, 18:14 22
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Стріляли з протитанкового гранатомета
Стріляли з протитанкового гранатомета
Фото: з відкритих джерел
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Протягом поточної доби, 10 січня, на переважній більшості ділянок у районі проведення операції Об'єднаних сил спостерігалася "тиша". Лише в обідню пору у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

У передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська відкрили вогонь в бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета", - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася "тиша". Серед українських воїнів бойових втрат немає.

Також у штабі повідомляють, що на Донбасі сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 4 вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, добою раніше у зоні проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано три випадки порушення режиму припинення вогню.

ООС обстріл Авдіївка бойовики Гранатомет
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