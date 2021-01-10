14:39  10 января
В Украине смертность от COVID-19 за сутки увеличилась на 24% - СНБО
16:45  10 января
Глава Полтавского облсовета выступил против повышения тарифов
18:14  10 января
Боевики совершили обстрел сил ООС вблизи Авдеевки
UA | RU
UA | RU
10 января 2021, 18:14 22

Боевики совершили обстрел сил ООС вблизи Авдеевки

10 января 2021, 18:14 22
Читайте також українською мовою
Стреляли из противотанкового гранатомета
Стреляли из противотанкового гранатомета
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В течение текущих суток, 10 января, на подавляющем большинстве участков в районе проведения операции Объединенных сил наблюдалась "тишина". Лишь в обеденное время в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска открыли огонь в сторону украинских позиций из станкового противотанкового гранатомета", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась "тишина". Среди украинских воинов боевых потерь нет.

Также в штабе сообщают, что на Донбассе саперы ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 4 взрывоопасных предмета.

Напомним, сутками ранее в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три случая нарушения режима прекращения огня.

ООС обстрел Авдеевка боевики Гранатомет
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Бунт мэров 2.0: почему Надал со своим отрицанием локдауна остался в одиночестве
Мэр Черновцов Роман Кличук: "Я человек, который не воспринимает никакой шантаж"
Все публикации »
Агия Зегребельская
Владимир Фесенко
Игорь Попов
Все блоги »