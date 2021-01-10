Боевики совершили обстрел сил ООС вблизи Авдеевки

Стреляли из противотанкового гранатомета

Стреляли из противотанкового гранатомета

Фото: из открытых источников

В течение текущих суток, 10 января, на подавляющем большинстве участков в районе проведения операции Объединенных сил наблюдалась "тишина". Лишь в обеденное время в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска открыли огонь в сторону украинских позиций из станкового противотанкового гранатомета", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась "тишина". Среди украинских воинов боевых потерь нет.

Также в штабе сообщают, что на Донбассе саперы ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 4 взрывоопасных предмета.

Напомним, сутками ранее в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три случая нарушения режима прекращения огня.