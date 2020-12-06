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Зеленський поїхав на Донбас для зустрічі з військовослужбовцями
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06 грудня 2020, 15:43 487

Зеленський поїхав на Донбас для зустрічі з військовослужбовцями

06 грудня 2020, 15:43 487
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Це є частиною робочої поїздки президента
Це є частиною робочої поїздки президента
Фото: Facebook
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Президент Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Донецької області. Там він має зустрітися з українськими військовими.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби президента.

Зазначається, що президент зустрінеться з військовими, які несуть службу на передовій у зоні проведення Операції об’єднаних сил.

Нагадаємо, до цього Зеленський брав участь в урочистостях з нагоди Дня Збройних сил України. Президент пообіцяв не скорочувати фінансування української армії.

Донбас Володимир Зеленський військова техніка президент візит
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