Зеленський поїхав на Донбас для зустрічі з військовослужбовцями
Це є частиною робочої поїздки президента
Це є частиною робочої поїздки президента
Президент Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Донецької області. Там він має зустрітися з українськими військовими.
Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби президента.
Зазначається, що президент зустрінеться з військовими, які несуть службу на передовій у зоні проведення Операції об’єднаних сил.
Нагадаємо, до цього Зеленський брав участь в урочистостях з нагоди Дня Збройних сил України. Президент пообіцяв не скорочувати фінансування української армії.
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