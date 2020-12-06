Зеленский поехал на Донбасс для встречи с военнослужащими
Это является частью рабочей поездки президента
Это является частью рабочей поездки президента
Президент Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область. Там он должен встретиться с украинскими военными.
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.
Отмечается, что президент встретится с военными, которые несут службу на передовой в зоне проведения Операции объединенных сил.
Напомним, до этого Зеленский принимал участие в торжествах по случаю Дня Вооруженных сил Украины. Президент пообещал не сокращать финансирование украинской армии.
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