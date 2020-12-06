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Зеленский поехал на Донбасс для встречи с военнослужащими
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06 декабря 2020, 15:43 486

Зеленский поехал на Донбасс для встречи с военнослужащими

06 декабря 2020, 15:43 486
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Это является частью рабочей поездки президента
Это является частью рабочей поездки президента
Фото: Facebook
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Президент Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область. Там он должен встретиться с украинскими военными.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.

Отмечается, что президент встретится с военными, которые несут службу на передовой в зоне проведения Операции объединенных сил.

Напомним, до этого Зеленский принимал участие в торжествах по случаю Дня Вооруженных сил Украины. Президент пообещал не сокращать финансирование украинской армии.

Донбасс Владимир Зеленский военная техника президент визит
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