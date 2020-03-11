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11 березня 2020, 17:26 2

На КПВВ "Майорськ" померла жінка

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11 березня 2020, 17:26 2
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Українка 1953 року народження померла на КПВВ "Майорськ" 11 березня в 16.05
Фото: pixabay.com
Українка 1953 року народження померла на КПВВ "Майорськ" 11 березня в 16.05

Про це, як повідомляє RegioNews, на своїй сторінці в Facebook написав Представник Уповноваженого в Луганській і Донецькій областях ВРУ з прав людини Павло Лисянський.

За його словами, жінці стало погано, вона втратила свідомість. Медики намагалися допомогти, але жінка померла.

СМЕРТЬ НА КПВВ МАЙОРСК Только, что мне сообщили, что в 16.05 на КПВВ Майорск умерла женщина 1953 г.р., гражданка...

Опубліковано Павлом Лисянским Середа, 11 березня 2020 р.


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