На КПВВ "Майорськ" померла жінка

Українка 1953 року народження померла на КПВВ "Майорськ" 11 березня в 16.05

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Українка 1953 року народження померла на КПВВ "Майорськ" 11 березня в 16.05

Про це, як повідомляє RegioNews, на своїй сторінці в Facebook написав Представник Уповноваженого в Луганській і Донецькій областях ВРУ з прав людини Павло Лисянський.

За його словами, жінці стало погано, вона втратила свідомість. Медики намагалися допомогти, але жінка померла.