На КПВВ "Майорск” умерла женщина

Украинка 1953 года рождения умерла на КПВВ "Майорск” 11 марта в 16.05

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Украинка 1953 года рождения умерла на КПВВ "Майорск” 11 марта в 16.05

Об этом, как сообщает RegioNews, на своей странице в Facebook написал Представитель Уполномоченного в Луганской и Донецкой областях ВРУ по правам человека Павел Лисянский.

По его словам, женщине стало плохо, она потеряла сознание. Медики пытались помочь, но женщина умерла.