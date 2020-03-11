На КПВВ "Майорск” умерла женщина
Украинка 1953 года рождения умерла на КПВВ "Майорск” 11 марта в 16.05
Украинка 1953 года рождения умерла на КПВВ "Майорск” 11 марта в 16.05
Об этом, как сообщает RegioNews, на своей странице в Facebook написал Представитель Уполномоченного в Луганской и Донецкой областях ВРУ по правам человека Павел Лисянский.
По его словам, женщине стало плохо, она потеряла сознание. Медики пытались помочь, но женщина умерла.
СМЕРТЬ НА КПВВ МАЙОРСК Только, что мне сообщили, что в 16.05 на КПВВ Майорск умерла женщина 1953 г.р., гражданка...Опубліковано Павлом Лисянским Середа, 11 березня 2020 р.
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24 февраля 2020, 15:26
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