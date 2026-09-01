Корецький оголосив про "жорсткий режим економії"

Фото: Сергій Корецький/телеграм

Уряд України знайшов 70 мільярдів гривень, які спрямують на потреби оборони. Водночас дефіцит оборонного бюджету наразі становить 27 мільярдів доларів

Про це заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький під час виступу у Верховній Раді, передає RegioNews .

За його словами, причини дефіциту пов’язані насамперед зі здорожчанням війни, яка стала більш технологічною та потребує значно більших витрат. Ще одним фактором Корецький назвав фінансування Міністерством оборони у першому півріччі 2026 року коштом ресурсів, передбачених на друге півріччя.

"Причини дефіциту дуже чіткі й зрозумілі. Це здорожчання війни, яка стала технологічною і потребує більших витрат. Також у першому півріччі 2026 року Міністерство оборони профінансувало витрати коштом другого півріччя, що зараз створює додаткову проблему", — заявив прем’єр.

Серед причин дефіциту також назвали невиконання всіх зобов’язань перед міжнародними партнерами.

За словами Корецького, Україна наразі звертається до партнерів із проханням екстрено покрити дефіцит оборонного бюджету, водночас має виконати взяті перед ними зобов’язання.

Крім того, уряд запроваджує "жорсткий режим економії коштів", які не закріплені за потребами оборони.

"Станом на зараз уже вдалося знайти 70 мільярдів гривень, які повністю спрямують на оборону", — повідомив Корецький.

Водночас прем’єр запевнив, що проблем із фінансуванням соціальної сфери не буде. Йдеться, зокрема, про виплату зарплат і пенсій.

Нагадаємо, що у серпні Кабінет Міністрів України схвалив Програму діяльності Уряду та у встановлений законом строк передав документ на розгляд Верховної Ради.