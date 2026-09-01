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01 вересня 2026, 16:48

Артем Романюков став тимчасовим керівником Агенції оборонних закупівель

01 вересня 2026, 16:48
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Фото: Міноборони
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Артема Романюкова призначили тимчасовим виконувачем обов’язків директора Агенції оборонних закупівель. До цього він очолював департамент цифровізації Міністерства оборони, а раніше був заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості

Про призначення повідомили у Міністерстві оборони України, передає RegioNews.

На новій посаді Романюков має продовжити реформування системи оборонних закупівель.

Зокрема, йдеться про переведення закупівель на тендерні процедури, цифровізацію окремих механізмів та посилення антикорупційної роботи.

Раніше Романюков уже займався реформами у сфері оборонних закупівель, зокрема впроваджував процедури закупівлі озброєння та військової техніки.

Водночас Агенція оборонних закупівель готує конкурс для обрання постійного керівника. Для цього планують закупити послуги рекрутингової компанії.

Конкурсний відбір нового очільника АОЗ планують завершити до кінця 2026 року.

Нагадаємо, що 20 серпня стало відомо, що Арсен Жумаділов достроково розірвав контракт і пішов з посади керівника Агенції оборонних закупівель.

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