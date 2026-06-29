Армія РФ завдала удару по підприємству у Дніпрі: є постраждалі
У понеділок, 29 червня, російські військові атакували Дніпро
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
"Понівечене приватне підприємство. Попередньо, є постраждалі", – йдеться у повідомленні.
Повітряні сили попереджали про рух російських БпЛА на Дніпро.
Нагадаємо, у ніч на 29 червня російські війська понад 10 разів атакували два райони Дніпропетровщини – пошкоджені будинки та адмінбудівля.
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