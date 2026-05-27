Підірвав гранатою і задушив: на Дніпропетровщині судитимуть чоловіка за звіряче вбивство двох людей

Фото: поліція Дніпропетровської області

До суду скерували обвинувальний акт щодо 44-річного чоловіка, який здійснив убивство у Нікопольському районі Дніпропетровської області

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews

3 березня до відділу поліції № 3 Нікопольського районного управління поліції надійшло повідомлення про виявлення тіл двох людей зі слідами насильницької смерті у приватному будинку в одному з населених пунктів Мирівської територіальної громади.

Правоохоронці встановили, що за день до того близько 16-ї години між господарями будинку та їх знайомим під час спільного вживання алкоголю виник конфлікт. В будинку пролунав вибух — в ході досудового розслідування встановлено, що його спричинила граната Ф-1.

Внаслідок вибуху 53-річний чоловік та 56-річна жінка отримали осколкові поранення, які, за висновками експертів, не були смертельними.

За даними слідства, після вибуху обвинувачений зайшов до будинку та спочатку напав на чоловіка — завдав удару в щелепу, а потім, коли потерпілий упав, задушив його. Після цього фігурант пройшов до іншої кімнати, де перебувала поранена жінка, яка намагалася самостійно надати собі допомогу.

Попри її спротив, чоловік повалив потерпілу на підлогу та задушив і її. Судово-медичні експертизи підтвердили, що причиною смерті обох потерпілих стала механічна асфіксія.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Його дії кваліфіковано за п.1 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство двох осіб.

Слідчі направили обвинувальний акт до суду. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

