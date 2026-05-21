21:30  21 травня
У Житомирі пенсіонер на мотоциклі влетів у іномарку
20:58  21 травня
Майже 30 атак за добу: ворог накрив вогнем чотири райони Дніпропетровщини, є постраждалі
20:55  21 травня
На Львівщині чоловік жорстоко побив палицею собаку сусідки
UA | RU
UA | RU
21 травня 2026, 21:40

Атака на Дніпро: кількість поранених зросла, серед постраждалих — троє дітей

21 травня 2026, 21:40
Читайте также на русском языке
Фото: Дніпропетровська ОВА
Читайте также
на русском языке

Унаслідок дронової атаки на Дніпро 21 травня кількість поранених збільшилась до 19 осіб

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

"До 19 зросла кількість поранених через атаку росіян на Дніпро. Серед них троє дітей”, - написав Ганжа.

Він додав, що 6-річний хлопчик та 9-місячна дівчинка після надання медичної допомоги лікуються амбулаторно, 13-річний хлопчик ушпиталений. Крім того, в лікарні перебуває і семеро дорослих.

Як повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, унаслідок атаки в місті пошкоджені вісім будинків і кафе.

"Унаслідок атаки у Дніпрі постраждали загалом 8 будинків. Зачепило також місцеві кафе та близько двох десятків приватних автівок. Потрощено загалом майже 300 вікон”, - йдеться у повідомленні.

У чотириповерховому будинку зруйновано дах одразу над двома підʼїздами.

На місці розгорнуто штаб міськради.

Нагадаємо, що російські окупанти 21 травня майже 30 разів обстріляли чотири райони Дніпропетровської області, використовуючи безпілотники та артилерію.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпро атака поранені обстріл окупанти
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
"Декларацію ми здали вчасно": ведучий Ігор Кондратюк розповів, скільки заробляє
21 травня 2026, 23:55
Співачка Оля Цибульська шокувала, скільки вона платить за комуналку
21 травня 2026, 23:30
Понад 40 тисяч споживачів на Київщині залишилися без світла через негоду
21 травня 2026, 22:52
Бензин в Україні подорожчав: які ціни на АЗС
21 травня 2026, 22:30
Ворог атакував Київський район Харкова: безпілотник влучив поблизу торговельного центру
21 травня 2026, 22:09
У Житомирі пенсіонер на мотоциклі влетів у іномарку
21 травня 2026, 21:30
У Дніпрі підлітки влаштували небезпечні ігри посеред проїжджої частини
21 травня 2026, 21:15
Суд обрав запобіжні заходи учасникам "газової" схеми на Прикарпатті
21 травня 2026, 21:15
Майже 30 атак за добу: ворог накрив вогнем чотири райони Дніпропетровщини, є постраждалі
21 травня 2026, 20:58
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Остап Дроздов
Сергій Фурса
Геннадій Друзенко
Всі блоги »