Атака на Дніпро: кількість поранених зросла, серед постраждалих — троє дітей

Унаслідок дронової атаки на Дніпро 21 травня кількість поранених збільшилась до 19 осіб

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews .

"До 19 зросла кількість поранених через атаку росіян на Дніпро. Серед них троє дітей”, - написав Ганжа.

Він додав, що 6-річний хлопчик та 9-місячна дівчинка після надання медичної допомоги лікуються амбулаторно, 13-річний хлопчик ушпиталений. Крім того, в лікарні перебуває і семеро дорослих.

Як повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, унаслідок атаки в місті пошкоджені вісім будинків і кафе.

"Унаслідок атаки у Дніпрі постраждали загалом 8 будинків. Зачепило також місцеві кафе та близько двох десятків приватних автівок. Потрощено загалом майже 300 вікон”, - йдеться у повідомленні.

У чотириповерховому будинку зруйновано дах одразу над двома підʼїздами.

На місці розгорнуто штаб міськради.

Нагадаємо, що російські окупанти 21 травня майже 30 разів обстріляли чотири райони Дніпропетровської області, використовуючи безпілотники та артилерію.