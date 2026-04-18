У Кривому Розі хлопець вистрілив із пістолета в дівчину через невзаємне кохання
Хлопця уже затримали. Йому доведеться відповідати перед законом
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві телеграм-канали.
Зазначається, що 18-річний хлопець вистрілив із пневматичного пістолета 16-річній дівчині в око. Подія сталася 17 квітня ввечері у автобусі.
За інформацією журналістів, постраждалу прооперували – медики намагаються врятувати дівчині око.
Зловмисника затримали правоохоронці. Він перебуває під вартою чекає на запобіжний захід. Попередньо, причиною такого вчинку могло стати нерозділене кохання.
Як повідомлялось, в Кривому Розі 16-річний хлопець вистрілив собі в голову, граючись з пістолетом. Нещасний випадок стався у жовтні 2025 року.
17 квітня 2026, 14:55На Дніпропетровщині друг родини зґвалтував 12-річну дівчинку
16 квітня 2026, 19:45Росіяни знову атакували Кривий Ріг: виникла пожежа
14 квітня 2026, 09:57
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
Українські спецпризаченці провели результативні рейди проти окупантів у Запорізькій області
18 квітня 2026, 16:06У Вінницькій області зіткнулися два потяги
18 квітня 2026, 15:38Укрзалізниця по-новому рахуватиме вартість деяких квитків
18 квітня 2026, 15:21Українські військові уразили одразу чотири великі нафтові об'єкти в РФ
18 квітня 2026, 14:44У Києві поліція і ТЦК влаштували бійку зі стріляниною під час мобілізації
18 квітня 2026, 14:28Українські спецпризначенці уразили 3 кораблі, РЛС і логістику ворога в Криму
18 квітня 2026, 14:10Правоохоронці відреагували на інцидент у грумінг-салоні Києва, де знущалися із собаки
18 квітня 2026, 13:30Пальне у світі почало дешевшати, а в Україні – ні
18 квітня 2026, 12:36На Львівщині троє чоловіків напали на працівників ТЦК
18 квітня 2026, 11:00
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Всі блоги »