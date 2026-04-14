У Києві п'яний водій Porsche влаштував потрійну ДТП на Оболоні: серед постраждалих – діти
На Житомирщині чоловік "замінував" церкву
На Рівненщині триває масштабна операція з пошуку 4-річного хлопчика
14 квітня 2026, 13:15

Вибухи у Дніпрі: 15 людей поранені, в місті пожежа

Фото з відкритих джерел
У Дніпрі вдень 14 квітня пролунав потужний вибух. Міська влада вже прокоментувала ситуацію

Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА, передає RegioNews.

За даними ОВА, в Дніпрі внаслідок атаки ворога 15 людей постраждали. Всіх їх госпіталізували медики. Дев'ятеро людей у тяжкому стані, решта - в стані ередньої тяжкості.

На місці удару сталась пожежа.

Також мер Дніпра Борис Філатов зазначив, що після ворожого удару по Дніпру житлова забудова не постраждала. При цьому люди, які постраждали внаслідок обстрілу вже під наглядом лікарів.

"Щойно дозволять надзвичайники, комунальні служби почнуть розчищати приїжджу частину", - додав міський голова.

Нагадаємо, також російські війська атакували Чернігів ударним безпілотником типу "Шахед"". Ворожий дрон влучив в адміністративну будівлю в центрі міста.

обстріл вибух Дніпро
